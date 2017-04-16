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اعتقال 14 شخصا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي ترامب في كاليفورنيا
مواجهات بين أنصار ومعارضي ترامب

اعتقال 14 شخصا في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي ترامب في كاليفورنيا

الأحد، 16 ابريل 2017 08:09 ص
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أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن قوات الأمن ألقت القبض على 14 شخصا على الأقل خلال اشتباكات اندلعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس دونالد ترامب في مدينة بيركيلي في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد أن عشرات الآلاف من الأمريكيين تظاهروا في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها للضغط على الرئيس دونالد ترامب للكشف عن سجلاته الضريبية.

وخالف ترامب تقليدا راسخا لدى الرؤساء الأمريكيين، عندما لم يكشف سجلاته الضريبية خلال الحملة الانتخابية.

ويريد خصوم الرئيس الأمريكي أن يعرفوا مع من كان يتعامل، وإذا كان هناك تضارب في المصالح بين أعماله ووظيفته كرئيس للبلاد.

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