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اليوم.. محافظ الدقهلية يزور الكنائس احتفالًا بعيد القيامة
محافظ الدقهلية احمد الشعراوي - أحمد الشعراوي

اليوم.. محافظ الدقهلية يزور الكنائس احتفالًا بعيد القيامة

الأحد، 16 ابريل 2017 07:39 ص
وكالات

يقوم الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، في الـ11 صباحا بزيارة الكنائس المسيحية الرئيسية لطوائف (الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلين) بمدينتى المنصورة وميت غمر.
يأتي ذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد ويشاركه في الزيارة القيادات الدينية الإسلامية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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