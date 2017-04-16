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وزير الدفاع الأمريكي: ترامب علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس‎

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا

الأحد، 16 ابريل 2017 07:48 ص
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قال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى، فى بيان يوم السبت إن الرئيس دونالد ترامب علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا.

وأضاف ماتيس أن ترامب لم يكن لديه تعليق آخر على هذه المسألة.

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