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اليوم.. رئيس التنظيم والإدارة يفتتح مقر الجهاز بجنوب سيناء
المركزي للتنظيم والإدارة

اليوم.. رئيس التنظيم والإدارة يفتتح مقر الجهاز بجنوب سيناء

الأحد، 16 ابريل 2017 07:36 ص
وكالات

يفتتح المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، مقر مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء وتحديدا بمدينة الطور، بحضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وذلك في تاني جولاته للاطمئنان على استعدادات المحافظة لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المقرر صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجهاز مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقيادات ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، في إطار استعدادات الجهاز لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المُزمع صدورها.
وتهدف الزيارة إلى مناقشة أهم تحديات المرحلة المقبلة ومنها إعادة تطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ورفع قدرات موظفي المحافظة عبر برامج تدريب مكثفة على أعلى مستوى، لتحسين مناخ العمل الحكومي.
وكان دكتور جميل قد بدأ أولى جولاته الميدانية في محافظة الشرقية حيث بحث أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة، واستعرض أبرز ملامح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وناقش الصعوبات التي تعترض عمل المحافظة ومديرية التنظيم والإدارة بها.

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