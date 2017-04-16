عقدت الدكتورة جيهان عبدالرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا طارئا مع رئيس لجنة حماية النيل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومدير إدارة التراخيص بالهيئة، ومدير قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة، ومدير شرطة مسطحات القاهرة.

وأكدت عبدالرحمن، خلال الاجتماع، على ضرورة وضع اﻵلية المناسبة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم،مشددة على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بمشاركة المختصين من الهيئة العامة للنقل النهري اعتبارا من اليوم وحتى الانتهاء من الاحتفالات،كما شددت على ضرورة مراجعة وسائل الإطفاء وسترات وقوارب النجاة ومراجعة الأحمال المصرح بحمولتها للمراكب .

وفي سياق آخر، شددت نائب المحافظ على أهمية وضرورة تكثيف التواجد الأمني والتعامل بحزم مع المخالفات وإرسالها للنيابة العامة.

وكلفت نائب المحافظ، مدير شرطة مسطحات القاهرة ومدير قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للنقل النهري بالتواجد الميداني شخصيا وتكثيف الحملات منعاً لحدوث أية مخالفات وأن يتم التعامل بحزم مع تلك المخالفات وفقا لطريقة منظمة.