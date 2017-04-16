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الأحد 16 ابريل 2017 07:34 صباحاً
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أورمان الدقهلية توزع كراتين لحوم بمطرانية المنصورة بمناسبة عيد القيامة اليوم
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أورمان الدقهلية توزع كراتين لحوم بمطرانية المنصورة بمناسبة عيد القيامة اليوم

الأحد، 16 ابريل 2017 07:34 ص

أعلنت جمعية الأورمان بالدقهلية برئاسة عبد الخالق عبد العظيم عن توزيع طن لحوم وكراتين مواد غذائية وهدايا للمسيحيين، اليوم الأحد، وذلك بمطرانية المنصورة بالسكة الجديدة تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية وحاتم أبو النجا وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية وذلك بمناسبة عيد القيامة.

ويأتى ذلك من خلال حرص الجمعية على تهنئة الأخوة المسيحيين فى عيد القيامة وتأكيد لروح الأخوة بين أبناء الشعب المصرى.

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