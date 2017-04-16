هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر، في بيان للأزهر الشريف اليوم الأحد، بالعلاقات الطيبة التي تقوم على المودة والاحترام بين الأزهر الشريف والكاتدرائية المرقسية، مشيرًا إلى أنها تمثل حائط صد أمام المخاطرِ التي تهدد مستقبل مصر، وتسعى للنيل من وحدة أبنائها من المسلمين والمسيحيين .

وأكد شيخ الأزهر أن الشعب المصري بكل أطيافه ومكوناته هو شعب ونسيج واحد يستعصي على التمزق والفرقة، موضحًا أن كل محاولات استهداف المصريين تحطمت أمام قوة وصلابة هذا الشعب الأبي الذي يقف صفا واحدا في مواجهة قوى الشر والإرهاب .