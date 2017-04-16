بدء التصويت في استفتاء على إجراء تعديلات دستورية في تركيا

توجه الناخبون في تركيا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي تشهده البلاد حول إجراء تعديلات دستورية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن مراكز الاقتراع شرق تركيا فتحت أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تغلق هذه المراكز أبوابها في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت ذاته.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن أكثر من 55 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذا الاستفتاء على إجراء تعديلات دستورية اقترحتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من شأنها تعزيز النظام الرئاسي على حساب النظام البرلماني الحالي ومنح سلطات أكبر للرئيس.