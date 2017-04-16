تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة، زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إصدار تراخيص لشركات سياحة”.

كانت النيابة العامة، نسبت إلى وزير السياحة السابق جرانة بصفته موظفا عموميا، أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام وزير السياحة السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.