قال اللواء عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن شركة الغاز المسئولة عن الخط الذي انفجر صباح امس فى التجمع الخامس، تعمل على إصلاح الخط وسيعاود العمل اليوم بعد إصلاحه.

وكان انفجار قد وقع بخط الغاز الطبيعى بدائرى القاهرة الجديدة قبل مدخل شارع التسعين، اسفر عن وفاة مواطن واصابة 17 آخرين.