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محافظ القاهرة: تصليح خط غاز التجمع الخامس وعودته للعمل اليوم
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة‎

محافظ القاهرة: تصليح خط غاز التجمع الخامس وعودته للعمل اليوم

الأحد، 16 ابريل 2017 07:30 ص
وكالات

قال اللواء عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن شركة الغاز المسئولة عن الخط الذي انفجر صباح امس فى التجمع الخامس، تعمل على إصلاح الخط وسيعاود العمل اليوم بعد إصلاحه.
وكان انفجار قد وقع بخط الغاز الطبيعى بدائرى القاهرة الجديدة قبل مدخل شارع التسعين، اسفر عن وفاة مواطن واصابة 17 آخرين.

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