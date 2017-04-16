قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العدادات مسبوقة الدفع موجودة بجميع شركات توزيع الكهرباء، وذلك ردا على ما أشيع عن عدم توافرها.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون العدادات صناعة مصرية بدلا من استيرادها وذلك لتشجيع الصناعة المحلية، وتوفير العملة الأجنبية ، متابعا بأنه تم توريد حوالى 250 ألف عداد لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية .

وأضاف المصدر أن نظام العدادات مسبوقة الدفع هو نفس العداد القديم، ولكن يتم شحنه قبل الاستخدام، كما أنه أكثر دقة من العدادات العادية.

وتابع أن هناك أيضا مشكلة فى عدد الكشافين لقراءة العدادات عند المشتركين، وهناك مشتركون لم يصلهم الكشاف منذ شهور وهو ما يتسبب فى تراكم الفواتير، لذلك فالعدادات مسبوقة الدفع مفيدة فى تلك الحالة .