 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 07:44 صباحاً
روابط سريعة
توافر العدادات «مسبوقة الدفع» بشركات التوزيع
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة‎

توافر العدادات «مسبوقة الدفع» بشركات التوزيع

الأحد، 16 ابريل 2017 07:27 ص

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العدادات مسبوقة الدفع موجودة بجميع شركات توزيع الكهرباء، وذلك ردا على ما أشيع عن عدم توافرها.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون العدادات صناعة مصرية بدلا من استيرادها وذلك لتشجيع الصناعة المحلية، وتوفير العملة الأجنبية ، متابعا بأنه تم توريد حوالى 250 ألف عداد لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية .

وأضاف المصدر أن نظام العدادات مسبوقة الدفع هو نفس العداد القديم، ولكن يتم شحنه قبل الاستخدام، كما أنه أكثر دقة من العدادات العادية.

وتابع أن هناك أيضا مشكلة فى عدد الكشافين لقراءة العدادات عند المشتركين، وهناك مشتركون لم يصلهم الكشاف منذ شهور وهو ما يتسبب فى تراكم الفواتير، لذلك فالعدادات مسبوقة الدفع مفيدة فى تلك الحالة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3