اليوم.. نظر إسقاط الجنسية عن «يوسف القرضاوي»

تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، الدعوى المقامة من حمدى الفخراني، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 69188 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين، بصفتهم.