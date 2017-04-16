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الحكومة تبحث آليات الاستعداد لموسم الزراعات الصيفية اليوم
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

الحكومة تبحث آليات الاستعداد لموسم الزراعات الصيفية اليوم

الأحد، 16 ابريل 2017 07:27 ص
وكالات

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث آليات تنفيذ المشروعات المتوقفة بقطاع الري، بحضور وزير الري، فضلا عن عدد من الجهات المسؤولة بهذا الشأن، لتحسين الأراضي وزيادة الإنتاجية.

وسيتضمن الاجتماع بحث آليات الاستعداد المبكر لموسم الزراعات الصيفية، على رأسها محصول الأرز، مرجحة أنه من المتوقع أن يكون هناك توجيهات للمزارعين بزراعة مبكرة لشتلات الأرز بكثافة قبل شهر رمضان المعظم.

كما يلتقى رئيس الوزراء، غدا ايضا عدد من الوزراء لمتابعة الملفات الوزارية ومنهم وزير الآثار لمتابعة مشروع المتحف الكبير.

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