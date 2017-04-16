يجرى خبراء المفرقعات بالقاهرة والجيزة عمليات تعقيم وفحص لجميع الكنائس بقطاعات المحافظتين، تحسبًا لوجود أى أجسام غريبة بالتزامن مع العمليات أعياد الأقباط وسط تمركز لخبراء المفرقعات بمحيط كل كنسية منعًا لوقوع أى حوادث إرهابية.

كما يوجد تنسيق كامل مع رجال المرور لفحص أى سيارات متروكة أو فى حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الكنائس، لمنع وقوع أى أحداث طارئة على أن تستمر عمليات التمشيط بشكل يومى منعًا لارتكاب أى عمليات إرهابية أخرى.

وتجرى عمليات مسح شامل لكل السفارات والأماكن الشرطية والوزارات والسفارات والمنشآت العامة والقنصليات، منعًا لحدوث أى أعمال إرهابية فى ظل انتشار رجال المفرقعات بمحيط الكنائس لتأمين الأقباط مع انتشار قوات الأمن للعمل على فرض السيطرة الأمنية بكل الطرق والميادين والشوارع لرصد أى أشكال للخروج عن القانون.