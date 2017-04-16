تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عامر جادو أولى جلسات محاكمة عمرو مصطفى حسين وشهرته عمرو فزاع بتهمة قتل الشاب محمود بيومى داخل كافيه مصر الجديدة، عقب مباراة مصر والكاميرون فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وكانت نيابة شرق القاهرة أحالت بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول العامل البالغ من العمر 30 سنة، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل محمود بيومى، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدى عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه “كييف” فى مصر الجديدة لخلاف بينهما على ثمن المشروبات، كما قررت النيابة إحالة أسامة النجار صاحب الكافيه وعبد الرؤوف محمود مدير الكافيه إلى محكمة الجنح لاتهامهما باحتجاز الزبائن، والتحصل على مبالغ دون وجه حق، مع إخلاء سبيل 8 عمال بدون ضمان واستبعادهم من القضية.

وكشفت تحقيقات المستشار عبد الرحمن أمين، عن أن شهود العيان أجمعوا على أن العامل “فزاع” طعن محمود بيومى بآلة حادة.