في تحدي واضح لجميع منتقديها، نشرت أستاذة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة السويس، الدكتورة منى برنس، فيديو جديد لها، وهي ترقص داخل شقتها.

وعلقت برنس، على الفيديو التي نشرته في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد، قائلة: “كل سنة وإحنا طيبين.. أرقصوا وأفرحوا”.

وأضافت الدكتورة: “الفيديو.. رد على البرامج اللي ظهرت فيها، والحوارات اللي كل حد يقول لي (مش ندمانة).. لا يا بابا مش ندمانة.. وهفضل أرقص طول ما فيا صحة”.

وتابعت برنس: “الرقص حياة وفرح وصحة.. ما فاضلناش غير الضحك والفرح.. حللوا عن سمانا”.

وكانت “برنس”، أثارت الكثير من الجدل، بعد نشرها فيديو راقص لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ حيث تم تحويلها للتحقيق من إدارة الجامعة.