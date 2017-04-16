قالت الكاتبة لميس جابر عضو مجلس النواب، إنه عقب التفجير الإرهابى الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية شهد مجلس النواب جلسة عاصفة للمطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتى أعقبها هدوء وعودة الأمر الى ما كان عليه.

وأضافت جابر خلال لقائها مع الإعلامية «إيمان الحصرى» فى برنامج «مساءdmc» على فضائية «dmc» أن الإعلام يقدم ما عليه ويسلط الضوء على المشاكل والقضايا التى يجب أن يهتم بها مجلس النواب ولكن اتخاذ القوانين وسرعة تطبيقها تعانى من التراخى، مضيفة، أنه من بين القوانين التى يجب أن يتم الاهتمام بها قوانين الإعلام فى ظل ما تعيشه الدولة من حالة حرب تقود فيه الكلمة ويجب أن يكون للإعلام دور فيها.

وأوضحت أن هناك بعض البرامج التى تبحث عن النقاط السوداء والقبيحة وتعمل على إبرازها فى ظل ما تواجه الدولة من تحديات.