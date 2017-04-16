قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن هناك فرقا بين وقائع التحرش والإغتصاب، موضحا أن المواد في قانون العقوبات ضعيفة جدا لأنها تعاقب المتحرش بعقوبات ضعيفة وهي حبس 6 أشهر و3 آلاف جنيه غرامة بأحد أقصى 5 آلاف جنيه.

وأضاف «الكومي» خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم» أنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للمتحرش بحبس 5 سنوات، وإذا وصل إلى التلامس الجسدي 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للحالتين للحد من الظاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أننا لدينا مشكلة في تطبيق القوانين، مؤكدا أنه لابد ان يكون هناك عقوبة رادعة للإغتصاب وهتك العرض الإعدام، لافتا إلى أن هناك عقوبات مقترحة تتعارض مع الشريعة والدستور منها الإخصاء.