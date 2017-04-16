قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه رافض لفكرة إخصاء المغتصب او المتحرش، مشيرا إلى أننا طوال الفترة الماضية لم نسمع البرلمان تحدث عن قانون يدعو لنشر الثقافة الدينية والوطنية لعودة القيم والأخلاق، وإنما صدمنا بقانون عن كشف العذرية وآخر للإخصاء.

وأضاف «فؤاد» خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم» أن التحرش لابد أن يواجه من خلال قانون رادع بعيد عن فكرة الإخصاء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بها أخلاق وقيم ومبادئ ولكن التحرش مجرد ظاهرة، لذلك نحن بحاجة شديدة إلى عودة الفن الذي يحض على القيم وتنظيم الدراما.

وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن عملية إخصاء الرجال لا يجوز إطلاقا من الناحية الشرعية، وهذا ما رفضه النبي الكريم، مشددة على أن فكرة الإخصاء مرفوضة تماما من المنطلق الديني والاجتماعي، ولن أحد يتقبلها من المصريين.