 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 06:01 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالسوق المصري

الأحد، 16 ابريل 2017 06:01 ص
كتب- ربيع شعبان

 

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.82 4.85 3 أيام
بنك بلوم 4.81 4.84 2 ساعتين
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 3 أيام
البنك العربى 4.81 4.84 2 يومين
بنك قناة السويس 4.81 4.84 5 أيام
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 6 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 3 أيام
بنك عودة 4.80 4.83 4 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 3 أيام
بنك القاهرة 4.79 4.84 5 أيام
المصرف المتحد 4.79 4.84 5 أيام
كريدى أجريكول 4.79 4.84 4 أيام
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 6 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 1 يوم
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 4 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 3 أيام
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 أسبوعين
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 5 أيام
بنك مصر إيران التنمية 4.69 4.87 3 أيام
بنك البركة 4.67 4.88 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 4 أسابيع
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3