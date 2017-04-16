برلمانية تطالب بـ«إخصاء» الرجال المغتصبين والمتحرشينالأحد، 16 ابريل 2017 06:09 ص
قالت زينب علي سالم، عضو مجلس النواب، إنها تعرضت لهجوم شديد عندما طالبت بـ إخصاء الرجال المغتصبين، مشيرة إلى أن ظاهرة الاغتصاب انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة خاصة فتاة الشرقية وطفلة البامبرز، وهذا بمثابة جرس إنذار لخطر داهم المجتمع لذلك اقترحت على العامة إخصاء الشباب المغتصبين.
وأضافت «زينب» خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم» أنها عندما تذهب إلى مكان أو تسير في الشارع تكون خائفة علي نفسها وعلى بناتها بسبب جرائم التحرش والاغتصاب، مؤكدة أنه لابد من عقاب قوي يردع المتحرش والمغتصب حتى تشعر بأمان.
وأوضحت عضوة مجلس النواب، أنها لم تجد رد فعل من المجتمع لحماية الفتيات من وقائع التحرش والإغتصاب، خاصة أن جسد الأنثى شيء محرم لمسه دون رضاها، لذلك عندما يعتدي عليها شاب وعلى هذه الخصوصية لابد من عقاب رادع وهو الإخصاء.
وأشارت إلى أنها لن تتقدم بمشروع القانون حتى الآن ولكنها تقترح للرأي العام بعملية اخصاء للمغتصب، مشددة على أنه لابد من عقاب المغتصب بأقصى عقوبة لأنه لا يفرق بين الطفلة صغيرة أو معاقة ولكنه وحش كاسر يمشي على الأرض لا يعرف الرحمة.
ونوهت إلى أن عقوبة الإخصاء تنفذ في حالة تكرار الواقعة أكثر من مرة بمستندات، وهي ليست متجنية على الشباب ولكنها تحفظ حقوق الفتيات، ومكافحة ظاهرة التحرش والاغتصاب في مجتمعنا.
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