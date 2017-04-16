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مصابة فى تفجير «الكنيسة المرقسية» تناشد السيسي بالسفر لألمانيا لتلقي العلاج
الكنيسة المرقصية، الكاتدرائية، انفجار الكنيسة الكاتدرائية

مصابة فى تفجير «الكنيسة المرقسية» تناشد السيسي بالسفر لألمانيا لتلقي العلاج

الأحد، 16 ابريل 2017 04:14 ص
محيط

ناشدت إيزيس إحدى مصابى كنيسة مار جرجس بطنطا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمساعدتها للسفر لإجراء عملية جراحية فى ألمانيا فى ظل تدهور الحالة الصحية لعينها التى تستلزم إجراء عملية جراحية فى الخارج.

وأضافت خلال زيارة الإعلامية «إيمان الحصرى» مقدمة برنامج «مساءdmc» على فضائية «dmc» لمصابى التفجيرات التى تعرضت لها كنيسة مار جرجس بطنطا “ياريت ياريس تحن عليا بقلبك الطيب الحنون وتسفرنى على نفقة الدولة علشان أعمل العملية دى وأنا مليش حد يسفرنى ومن حقى أسافر وأتعالج”.

وأشارت إلى أنه لا يوجد لها أبناء وأخوها الوحيد موجود فى ألمانيا والعمليات الجراحية متقدمة هناك.

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