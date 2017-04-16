العثور على جثة طالبة إيطالية داخل شقتها بلندن فى ظروف غامضةالأحد، 16 ابريل 2017 06:06 ص
عثرت الشرطة البريطانية فى ميدنة “دلستون” شمال شرق لندن على جثة شابة إيطالية تدعي فرانشيسكا بسكو 24 عاما داخل شقتها، ولم يتضح حتي الأن سبب الوفاة، بينما أمرت سلطات التحقيقات فى لندن بتشريح الجثة لكشف سبب الوفاة .
وطبقا لموقع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية فإن الضحية تعيش فى العاصمة البريطانية منذ حوالي عام ونصف تقريبا حيث تدرس اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي إلى جانب عملها حيث تعمل فى محل لبيع البيتزا .
وفرانشيسكا تحمل الجنسية الإيطالية وهي من أصل أثيوبي وقد عثر على جثتها على سريرها في ظروف غامضة حيث لم يتضح حتي الأن إذا ما كانت الواقعة جريمة قتل أو انتحار، فيما أكد المقربون من السيدة أنها كانت تمر بمعاناة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وهي أبنة جراح عظام إيطالي يعمل فى مدينة بورتو فيرو ووالدتها مدرسة فى معهد للرياضيات . وتتابع الخارجية الإيطالية عن طريق القنصلية الإيطالية فى لندن مجريات الأمور فى الحادث وبيان سبب الوفاة.
وتعتبر تلك الواقعة الثانية فقط خلال أسبوع حيث توفيت أيضا شابة إيطالية 27 عاما الأحد الماضي فى الصين وذلك بعد أن سقطت لاعبة كرة قدم إيطالية من الطابق الـ 19 لأحد البنايات فى ظروف غامضة ولم يتضح سبب وفاتها، فيما لازالت تتابع السفارة الإيطالية فى بكين تطورات الحادث والتحقيقات فى وفاة اللاعبة .
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