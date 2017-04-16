قال صبحى عوض، أحد مصابى كنيسة مارجرجس بطنطا، إنه كان يجلس فى الصف الأول بالكنيسة وبجواره مجموعة من شعب الكنيسة وسرعان ما حدث انفجار تسبّب فى موت الكثير وإصابة أعداد أكبر.

وأضاف خلال زيارة الإعلامية «إيمان الحصرى» مقدمة برنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc» لمصابى التفجيرات التي تعرضت لها كنيستى “مارجرجس” بطنطا والكنيسة “المرقسية” بالإسكندرية، أن المسيحيين لا يشعرون بأى خوف أو تردّد من الذهاب إلى الكنيسة بعد وقوع تلك التفجيرات ولكنها تزيدهم إصرارًا على إحياء شعائر دينهم.

وتابع: “إحنا مش هنبطل نصلى ولو الكنيسة اتهدت هنصلى فى المسجد وهنصلى فى الشارع بس مش هنبطل صلاة”.