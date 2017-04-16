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الأحد 16 ابريل 2017 04:31 صباحاً
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برلمانى: قطر تدعم تنظيم داعش الإخواني لتفتيت المنطقة العربية
السيد فليفل

برلمانى: قطر تدعم تنظيم داعش الإخواني لتفتيت المنطقة العربية

الأحد، 16 ابريل 2017 04:00 ص
محيط

قال الدكتور السيد فليفل، عضو مجلس النواب وخبير الشؤون الإفريقية، إن قطر بصدد انقلاب جديد لتعيش ثالث انقلاباتها حتى وصول الأمير تميم بن حمد إلى الحكم.
وأضاف فليفل فى تصريحات تليفزيونية ، أن قطر الدولة الوحيدة فى العالم التى توجد بها الآن قواعد أمريكية وتركية وإيرانية وفرنسية وبريطانية.
واوضخ أن الأطراف الموجودة فى قطر لها علاقة بما يسمى “الربيع العربي”، مشيرا إلى أن العائلة المالكة بقطر لها مواقف متعددة تؤكد عدم شعورها بالمسئولية.
وأشار الى أن قطر تدعم تنظيم داعش الإخواني، ولا تستطيع أن تأخذ موقفا ينتمي إلى دائرة العروبة، وتريد تفتيت المنطقة العربية لتكون إسرائيل هى الكيان الكبير بها، بجانب تفتيت مصر ونقل فلسطين إلى سيناء.

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