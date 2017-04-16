يستعد أبطال وبطلات منتخب مصر للكاراتيه للمنافسة على 6 ميداليات متنوعة ببطولة الدوري العالمي للعبة، وذلك بعد إنتهاء الجولة الثانية بالبطولة التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 17 ابريل الجاري ، .

صرح بذلك مصطفي فكري رئيس بعثه المنتخب المصري للكاراتيه بالمغرب لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت وقال إن ياسمين حمدي في وزن 55 والتي ستتنافس على الميدالية الذهبية ، وأحمد سعيد شحاته تأهل إلى نهائي فوق 84 ك ، وايه صلاح وزن 55 ك تنافس على الميدالية الفضية ،..وينافس أحمد رجب المصري ومحمد الكتبي وفريال أشرف وندي سيد عبداللطيف على البرونزية.

وأوضح فكري أن مجلس إدارة بطولة البحر المتوسط للكاراتيه اجتمع برئاسة بشير الشريف و بحضور محمد مقتبل رئيس الجامعة الملكية المغربية / اتحاد الكاراتيه / وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامه بطولة البحر المتوسط العام القادم في المغرب بمدينة طنجة خلال الفترة من 15 حتي 17 سبتمبر المقبل، وتم اختيار الوافي بقالي ليرأس للجنة المنظمة والميلودي طويلعه فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأشار رئيس البعثة المصرية للكاراتيه بالمغرب إلى أن أنطونيو اسبيونس رئيس الاتحاد الدولي للعبة وناجورا سكرتير عام الاتحاد الدولي حرصا على حضور اليوم الثاني من فعاليات بطولة الدورى العالمى لمتابعة المنافسات وتقييمها.