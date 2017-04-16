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البرازيلي بيلوتشي يتأهل لنهائي بطولة هيوستن الأمريكية للتنس
توماس بيلوتشي

البرازيلي بيلوتشي يتأهل لنهائي بطولة هيوستن الأمريكية للتنس

الأحد، 16 ابريل 2017 03:12 ص
أ ش أ

حجز البرازيلي توماز بيلوتشي، المرشح الثامن للقب، مقعده في الدور النهائي لبطولة هيوستن الأمريكية للتنس، والتي تقام على الأراضي الترابية، بعدما قلب تأخره في مباراة نصف النهائي أمام الأمريكي إرنستو إسكوبيدو بمجموعة الى فوز بمجموعتين لمجموعه واحدة / 5-7 و6-4 و6-2 / .
وسينتظر اللاعب البرازيلي في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين الثنائي الأمريكي جاك سوك، المرشح الأول للقب، وستيف جونسون، المرشح الرابع.

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