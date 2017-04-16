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الإيطالية سكيافونى تتوج بلقب كأس بوجوتا للتنس للسيدات
فرانشيسكا سكيافوني

الإيطالية سكيافونى تتوج بلقب كأس بوجوتا للتنس للسيدات

الأحد، 16 ابريل 2017 03:07 ص
وكالات

توجت البطلة الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني الليلة بكأس بوجوتا للتنس المقامة في العاصمة الكولومبية على حساب منافستها الإسبانية لارا أروابارينا بمجموعتين دون رد.
وفازت سكيافوني (36 عاما)، بطلة رولان جاروس السابقة على أروابارينا (25 عاما) 6-4 و7-5 في مباراة اتسمت بكثرة الأخطاء الفردية من اللاعبتين .
وذكرت وكالة الانباء الاسبانية أن اللاعبة الإيطالية تخوض آخر موسم لها كلاعبة تنس محترفة عقب إعلانها بداية العام عن نيتها الاعتزال.
وفاز بلقب الزوجي البرازيلية بياتريس حداد مايا والأرجنتينية ناديا بودوروسكا بعد تغلبهما على الزوجى المكون من الباراجوائية فيرونيكا سيبيدي والبولندية ماجدا لينيت،6-3 و7-6.

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