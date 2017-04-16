قام محافظ أسوان مجدى حجازى بجولة على جميع كنائس مدينة أسوان، مساء أمس السبت، أثناء دخول الأخوة المسيحيين لحضور قداس عيد القيامة حيث شملت الجولة الميدانية التمركزات الشرطية أمام كاتدرائية الأرثوذكس أمام حديقة فريال وأيضاً الكنيسة الإنجلية بكورنيش النيل ثم كنيسة مارى مرقس بالسيل الجديد ، علاوة على كنيسة العذراء بشارع عباس فريد ، وإختتمت بتفقد التمركز الأمنى أمام كنيسة الكاثوليك بشارع أبطال التحرير.

ووجه مجدى حجازى الشكر للأجهزة الأمنية والعسكرية التى تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن أمام محاولات الإرهاب الخسيس زعزعة الإستقرار وإستهداف الوطن بأقباطه ومسلميه ، ولكن هذا سيزيد من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية فى مواجهة قوى الشر ، والمضى قدماً فى مسيرتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.

وأكد علي أهمية دور رجل الشرطة ووعى المواطنين في تحقيق الأمن والأمان ، لأن أبناء مصر هم خليط واحد وكتلة صلبة ونسيج واحد ، لن يستطيع أحد أن يخترقه ، وستظل هذه العلاقة مستمرة وخاصة أن المرحلة الحالية تحتاج لجهود الجميع للعبور بمصر الغالية إلى بر السلام.

وطالب حجازى أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة أولاً بأول ولحظة بلحظة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة في الشارع الأسواني علي الوجه الأكمل.

وكان محافظ أسوان قد كلف الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بالقيام بجولة ميدانية استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت ، رافقه خلالها مساعدا مدير أمن أسوان ، ومأمورو المراكز الشرطية ، بجانب رؤساء المراكز والمدن للمرور على كافة الأكمنة والتمركزات الشرطية ، وخاصة أمام الكنائس فى إدفو وكوم أمبو ودراو لمتابعة إجراءات التأمين العديدة التى يقوم بها رجال الأمن على كافة مداخل ومخارج المحافظة ، بالإضافة إلى تحفيزهم والشد من أزرهم لمواجهة أى محاولات تستهدف الأبرياء من أبناء الوطن ، وهو الذى توازى مع قيام اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان بتفقد الحالة الأمنية بشكل يومى خلال الأسبوع السابق بالكامل ومعه جميع القيادات الأمنية سواء من قوة المديرية أو الدعم من خارج المحافظة.