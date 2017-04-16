محافظ أسوان يتابع تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد القيامةالأحد، 16 ابريل 2017 03:00 ص
قام محافظ أسوان مجدى حجازى بجولة على جميع كنائس مدينة أسوان، مساء أمس السبت، أثناء دخول الأخوة المسيحيين لحضور قداس عيد القيامة حيث شملت الجولة الميدانية التمركزات الشرطية أمام كاتدرائية الأرثوذكس أمام حديقة فريال وأيضاً الكنيسة الإنجلية بكورنيش النيل ثم كنيسة مارى مرقس بالسيل الجديد ، علاوة على كنيسة العذراء بشارع عباس فريد ، وإختتمت بتفقد التمركز الأمنى أمام كنيسة الكاثوليك بشارع أبطال التحرير.
ووجه مجدى حجازى الشكر للأجهزة الأمنية والعسكرية التى تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن أمام محاولات الإرهاب الخسيس زعزعة الإستقرار وإستهداف الوطن بأقباطه ومسلميه ، ولكن هذا سيزيد من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية فى مواجهة قوى الشر ، والمضى قدماً فى مسيرتهم لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.
وأكد علي أهمية دور رجل الشرطة ووعى المواطنين في تحقيق الأمن والأمان ، لأن أبناء مصر هم خليط واحد وكتلة صلبة ونسيج واحد ، لن يستطيع أحد أن يخترقه ، وستظل هذه العلاقة مستمرة وخاصة أن المرحلة الحالية تحتاج لجهود الجميع للعبور بمصر الغالية إلى بر السلام.
وطالب حجازى أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة أولاً بأول ولحظة بلحظة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة في الشارع الأسواني علي الوجه الأكمل.
وكان محافظ أسوان قد كلف الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بالقيام بجولة ميدانية استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت ، رافقه خلالها مساعدا مدير أمن أسوان ، ومأمورو المراكز الشرطية ، بجانب رؤساء المراكز والمدن للمرور على كافة الأكمنة والتمركزات الشرطية ، وخاصة أمام الكنائس فى إدفو وكوم أمبو ودراو لمتابعة إجراءات التأمين العديدة التى يقوم بها رجال الأمن على كافة مداخل ومخارج المحافظة ، بالإضافة إلى تحفيزهم والشد من أزرهم لمواجهة أى محاولات تستهدف الأبرياء من أبناء الوطن ، وهو الذى توازى مع قيام اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان بتفقد الحالة الأمنية بشكل يومى خلال الأسبوع السابق بالكامل ومعه جميع القيادات الأمنية سواء من قوة المديرية أو الدعم من خارج المحافظة.
-
الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ... ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين
يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومى له لتأكيد هوية صاحب البطاقة انه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
مسؤول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار
أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء ...Fri, 14 Apr 2017 08:57:40 GMT
-
وزير الزراعة يستعرض مع سفير جورجيا فرص الاستثمار بمصر
بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و” الكسندر نالباندوف” سفير دولة جورجيا بالقاهرة توطيد سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وزيادة فرص ...Fri, 14 Apr 2017 08:42:37 GMT