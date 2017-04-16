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مجلس شيوخ ليبيا يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالجنوب
مجلس شيوخ وحكماء ليبيا

مجلس شيوخ ليبيا يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالجنوب

الأحد، 16 ابريل 2017 03:04 ص
وكالات

طالبت الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية البرية والجوية بضواحي مدينة سبها في المنطقة الجنوبية.
ودعا مجلس شيوخ ليبيا, في بيان له مساء أمس السبت، كافة الأطراف المتصارعة إلى مغادرة المنطقة فورا وتسليم المواقع الحيوية لمديريات الأمن.
كما دعا البيان أعيان وشيوخ الجنوب إلى توحيد الصف وعدم السماح بجعل مناطقهم ساحة للأجندات السياسية وحروب الوكالة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وطالب مجلس شيوخ ليبيا ، التشكيلات المسلحة المتواجدة بحقول النفط والغاز الواقعة في نطاق المنطقة وتسليمها للمؤسسة الوطنية للنفط صاحبة الاختصاص.

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