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قاضية أمريكية توقف تنفيذ أحكام إعدام بولاية أركنسو بسبب انتهاء الحقنة القاتلة
محكمة امريكية

قاضية أمريكية توقف تنفيذ أحكام إعدام بولاية أركنسو بسبب انتهاء الحقنة القاتلة

الأحد، 16 ابريل 2017 02:48 ص

أصدرت قاضية فيدرالية قرارا بتوقيف تنفيذ أحكام إعدام مقررة اعتبارا من 17 في الشهر الجاري في عدد من المحكوم عليهم بولاية أركنسو جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أن القرار جاء بعد أن حدد مسئولون في الولاية جدولا زمنيا محدودا للقيام بعمليات الإعدام بسبب انتهاء صلاحية مادة تستخدم في الحقنة القاتلة قريبا.
من جانبه ، كشف مكتب المدعي العام في أركنسو أنه سيستأنف الحكم للمضي قدما في الإعدامات الأولى في هذه الولاية منذ 2005، معربا عن أسفه أن تكون وقفت قاضية إلى جانب محكومين في محاولة أخيرة لتأخير سير القضاء.
وكان من المقرر إعدام ثمانية محكومين في فترة تقل عن أسبوعين لكن سجينين أحدهما مصاب باضطرابات عقلية حصلا على تأجيل في قرارين منفصلين.

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