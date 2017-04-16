 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 03:01 صباحاً
روابط سريعة
سفير بريطانيا لدى ليبيا يدعو الليبيين للتركيز على إنقاذ اقتصادهم من الانهيار
السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت‎

سفير بريطانيا لدى ليبيا يدعو الليبيين للتركيز على إنقاذ اقتصادهم من الانهيار

الأحد، 16 ابريل 2017 02:45 ص
وكالات

شدد السفير البريطاني لدى ليبيا “بيتر ميليت” على ضرورة أن يتركز جهد الليبيين على ما هو ضروري لهم جميعًا وهو حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، مؤكدًا أن الوقت يضيق ولابد من الإسراع.
وأكد السفير خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الليبي السابق عوض البرعصي، أن معالجة الاتفاق السياسي من خلال التعديلات المقترحة لابد وأن تتم في أسرع وقت، بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حتى تتمكن حكومة الوفاق من معاجلة الأوضاع الاقتصادية المتردية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الليبي.
وأكد ميليت على أهمية فكرة مبادرة إرساء السلام، معتبرا أنها تعالج الإشكالات الأكثر عمقًا بين الليبيين، مبديًا توافقه مع البرعصي على أن هذه المبادرة تمثل الخطوة التي تتلو مباشرة مرحلة معالجة الاختلافات بشأن الاتفاق السياسي.
من جهته طالب البرعصي المجتمع الدولي بدعم مبادرة إرساء السلام من خلال تضمين كل قضايا الاختلاف التاريخية ومطالب المكونات الثقافية، وليس فقط الاكتفاء بالخلافات التي تلت فبراير 2011 وكذلك مشاركة ممثلين عن كل الليبيين لتحقيق مصالحة حقيقية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3