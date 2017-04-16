نقل القائم بأعمال سفير مصر لدى السودان، كريم عصام الدين أمين، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأخوة المسيحيين من أبناء مصر بالسودان، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال مشاركة القائم بأعمال السفير المصري، يرافقه المستشار كريم مختار، ووفد من أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية، في قداس عيد القيامة المجيد، مساء امس السبت، في كنيسة ماري جرجس بأم درمان، للتهنئة بهذه المناسبة، حيث استقبلهم الأنبا صرابامون أسقف أم درمان.

وجاء في برقية الرئيس “الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسيحيين بالخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وبهذه المناسبة أعرب عن أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم دوام العزة والرفعة، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير”.

وأعرب القائم بأعمال السفير المصري بالسودان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم -عن تهنئته وصادق أمنياته للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا أن الأعياد تظهر دائما التلاحم والترابط الإنساني بين المسلمين والمسيحيين، في تعبير عن الوحدة الوطنية في أصدق صورها، كما تعطي رسالة للعالم أجمع ،بأن شعوبنا بوعيها وثقافتها ووطنيتها، ستظل في منأى عن الفتن.