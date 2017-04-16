كشفت وثائق فيدرالية أن حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمعت هذا العام 13.2 مليون دولار.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، مساء امس السبت - أن ثلاث لجان هي لجنة “دونالد ترامب للرئاسة” ولجنة “فوز ترامب” ولجنة “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد” تمكنوا من جمع المبلغ الذي شكلت التبرعات عبر الإنترنت 80% من مجموعه حتي الآن.

وأعلنت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بداية الشهر الجاري أنها جمعت 41.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن معظم التبرعات كانت عبارة عن مساهمات مالية قليلة من المتبرعين على الإنترنت، لكن لم تقدم المجموعة تقريرا للجنة الفيدرالية للانتخابات حول ذلك.