قال مساعد وزير وزير الداخلية للإعلام والعَلاقات لعامة بوزارة الداخلية اللواء، طارق عطية، إنه هناك تعليمات صارمة للتعامل بشدة مع أي عناصر تخرج عن القانون، بالإضافة إلى وجود حالة استنفار أمني في جميع المحافظات لضبط العناصر الإرهابية.

وأضاف عطية خلال لقائها ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شاشة “DMC”، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه: “تم توفير المناخ المناسب للاحتفال بقداس عيد القيامة، من خلال وجود استنفار أمني في جميع المحافظات، وتوسيع دائرة الاشتباه، ومواجهة أي محاولة تخرج عن القانون، فضلاً عن التمشيط الدوري لجميع الكنائس، والتفتيش الدقيق”.

وأوضح عطية أن خبراء المفرقعات قاموا حاليًا بالتمشيط الدوري لجميع الكنائس الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، متابعًا أنه يُوجد أفراد من الشرطة النسائية تقوم بالتفتيش لكل الزائرات الذين يُؤدون الصلاة، قائلة: “تم منع انتظار السيارات والدراجات البخارية أمام الكنائس لتسيهل دخول المواطنين”.