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لميس جابر تتساءل: لماذا لم تعتبر بريطانيا الإخوان جماعة إرهابية؟
الكاتبة لميس جابر

لميس جابر تتساءل: لماذا لم تعتبر بريطانيا الإخوان جماعة إرهابية؟

الأحد، 16 ابريل 2017 12:35 ص
محيط - خاص

قالت عضو مجلس النواب الكاتبة، لميس جابر، إن الإرهاب أصبح حاليًا عبارة عن “بيرنس”، لأنّ ما يَحدث حاليًا في المنطقة العربية حربٌ بالوكالة، مضيفة: “دولٌ عربية وأجنبية تمول الجماعات الإرهابية، وأنّ المقصود من هذا خراب وتقسيم الدولة المصرية”.
وتساءلت جابر خلال لقائها ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شاشة “DMC”، مع الإعلامية إيمان الحصري،: “لماذا لم تعتبر حتى الآن بريطانيا تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، بالإضافة إلى أن الكونجرس الأمريكي لم يَخرج منه حتى الآن قانونًا يَعتبر هذا التنظيم إرهابي”.
وأوضحت جابر أن الإنجليز مُتهمون في تمويل التنظيمات والجماعات الإرهابية، مدللة على ذلك: “ما وجهه مندوب روسيا في مجلس الأمن لمندوب بريطانيا بأن بلاده ترعى الجماعات الإرهابية، هذا صحيح”.
وأكدت جابر أنّ مصر في حالة حرب مع الإرهاب وعلينا التكاتف لمواجهته، متابعة أن مشكلة الإعلام أنه لم يُوّصل حتى الآن، أن مصر في حالة حرب وطوارئ.

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