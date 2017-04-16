حرصت الإعلامية إيمان الحصري، مُقدمة برنامج “مساء DMC”، المُذاع على شاشة “DMC”، على زيارة مصابي حادث تفجير كنيسة طنطا، بمعهد ناصر، لتهنئتهم بـ قداس عيد القيامة المجيد.

وقالت الحصري، أثناء تقديمها برنامج “مساء DMC”، المذاع على شاشة “مساء DMC”، إن: “اللقاءات التي جاءت مع أهالي مصابي حادث تفجير كنيسة طنطا، أثناء زيارتنا لهم بمعهد ناصر، كانت بأكملها مع أهالي مُؤمنة وسالمة وراضية بقضاء ربنا سبحانه وتعالى”.

صاحب الحصري، خلال زيارتها لمعهد ناصر، التي تم إذاعتها على شاشة “مساء DMC”، نائب مدير المستشفى الدكتور مؤمن عبد العزيز، ومسؤول العلاقات العامة بالمعهد محمد عبد الحكيم.

وتابعت الحصري أنه: “كان هناك 7 حالات فقط من حادث تفجير كنيسة طنطا، بعد خروج باقي الحالات من المعهد، في الوقت الذي كان هناك رعاية صحية مُتميزة لهم في معهد ناصر”.