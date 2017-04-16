وصلت أول دفعة من الحافلات التي تقل الخارجين من بلدتي كفريا والفوعة إلى منطقة الراموسة (جنوبي حلب السورية)، بعد تفجير استهدف الحافلات أثناء وجودها في منطقة الراشدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم السبت - أن أول دفعة من أهالي كفريا والفوعة في ريف إدلب وصلت إلى الراموسة بعد توقف استمر أكثر من 30 ساعة في منطقة الراشدين داخل الحافلات التي تقلهم تنفيذا لاتفاق إخراج أهالي البلدتين المحاصرتين منذ أكثر من سنتين بالتوازي مع خروج مسلحين وعائلاتهم من الزبداني ومضايا في ريف دمشق.

وأضافت أن 15 حافلة تقل مئات الأهالي من بلدتي كفريا والفوعة وصلت إلى منطقة الراموسة قبل أن تتوجه إلى منطقة جبرين حيث قامت المحافظة بتجهيز مركز إقامة مؤقت لهم.

وأشارت إلى أنه سبق دخول الدفعة الأولى من الحافلات إلى حلب وصول سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري تنقل أكثر من 50 جريحا أصيبوا في التفجير الذي استهدف منطقة تجمع الحافلات في منطقة الراشدين.

وكانت مصادر إعلامية سورية أكدت سقوط أكثر من 100 بين قتيل وجريح في تفجير منطقة الراشدين التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب.