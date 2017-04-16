تجمع مئات من الأتراك بالقرب من مضيق البوسفور للتعبير عن رفضهم لتعديلات دستورية عشية استفتاء يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة أن أكثر من 300 محتج شكلوا سلسلة بشرية رمزية على الجانب الأوروبي للمضيق الذي يفصل آسيا عن أوروبا.

وقد يدخل الاستفتاء حال الموافقة أكبر تغيير في نظام الحكم في تركيا منذ تأسيس الجمهورية الحديثة قبل قرن تقريبا ، كما يتيح لأردوغان البقاء في منصبه حتى عام 2029.

وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت تفوقا طفيفا للمؤيدين للتعديلات بنسبة 51.5 في المئة.