- المصري رغم كل المعاناة يبحث عن أي لحظة للفرح ويحاول قدر ما يستطيع أن يسعد أسرته مهما تكالبت عليه الحكومات

- الشعب المصري دائما لديه البدائل فهو حريص على الاحتفال ولو بأقل الأسعار

- أصوم هذا اليوم .. واعتبر الاحتفال به حرام

- بندور على أي حاجة تبسطنا وتخرجنا من الكبت اللي احنا فيه بسبب غلاء المعيشة

- يوم كأي يوم عادي

- نحن شعب لا نعرف التقشف أبدا

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم شم النسيم، ذلك العيد الفرعوني الشهير عند المصريين بتناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر في وجبة الغذاء، وتلوين البيض المسلوق والفطير المشلتت في وجبة الإفطار، وغيرها من التسالي والأكلات المملحة التي يأكلها أغلبية الشعب المصري طوال هذا اليوم .





ومع الارتفاع الهائل في أسعار السلع والمواد الغذائية، وما شهده سوق السمك في الأسابيع الماضية، من ارتفاع كبير، حيث وصل سعر كيلو سمك البلطي إلى 40 جنيها، والبوري إلى 70 جنية، واليوم شهدت أسعار الفسيخ والرنجة أرتفاعاً كبيراً عكس الأعوام الماضية، حيث وصل سعر كيلو الرنجة من 40 إلى 50 جنيهاً، بينما سجل سعر كيلو الفسيخ من 120 إلى 140 جنيهاً، وكيلو الملوحة من 100 إلى 120 جنيهاً، وكيلو السردين من 50 إلى 60 جنيها، فهل سيحتفل المصريون بشم النسيم ضاربين بارتفاع الأسعار عرض الحائط، أم أن جشع التجار، والتلاعب بالأسعار وارتفاعها بهذا الشكل الجنوني دون وجود رقيب كفيل بالمقاطعة، هذا ما سنعرفه من خلال رأي الشارع المصري .

شبكة الإعلام العربية ” محيط ” سألت بعض المصريين عن يوم شم النسيم، وكيف سيقضونه ؟

الكاتب الصحفي محمود حامد، اعتبر الاحتفال بيوم شم النسيم من المسلمات، غير مهتم بالدعوات التي تحرم الاحتفال بهذا اليوم، ساردا حكاية مع هذا اليوم وتفسيره لعدم تأثير ارتفاع الأسعار على الاحتفال بهذا اليوم وسط الأهل والأحباب.

” أنا من المؤمنين إيماناً مطلقاً بأن شم النسيم هو العيد المصرى الوحيد الذى يجمع كل المصريين منذ عهد الفراعنة، وعودنا الوالد رحمه الله على الاحتفال به والخروج لقضاء يوم جميل على شاطىء قناة السويس ” .

ويتابع ، ” ازداد حرصي بعدما ظهرت تيارات تكره الحياة وتدعي كذباً وزوراً وبهتاناً أن شم النسيم عيد مسيحى لمجرد أنه يأتى بعد عيد القيامة المجيد ولذلك قصة، “فقد كان شم النسيم يأتى وسط صوم المسيحيين فلا يشعرون ببهجته، وبالتالي اتفق المصريون على تأجيله لما بعد إفطار المسيحيين مع عيد القيامة” ” .

سببان وراء احتفاله رغم ارتفاع الأسعار

يستكمل الكاتب الصحفي، ” ورغم غلاء الأسعار الذى فاق كل الحدود المعقولة فإننى أحرص على طقوس هذا العيد بشراء الرنجة والخس والبصل الأحمر وتلوين البيض ولكن بكميات أقل من السنوات الماضية.. وللأسف ظروف العمل لم تعد تسمح لى بالتنزه فى هذا اليوم، لكننى حريص على نقل فكرة الاحتفال لأبنائى رغم أنف تيارين: تيار سلفي ”متخلف” يبث الكراهية فى المجتمع، وتيار حكومى جائر هو السبب الرئيسي فى ارتفاع الأسعار بقراراته التى أصابت فى مقتل الفقراء ومحدودى الدخل والطبقة الوسطى أيضاً، ومنها قرار تعويم الجنيه، وقانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار البنزين والسولار الذى أثر على أسعار النقل والتنقل، وقرار رفع أسعار الأسمدة للضعف، إلى جانب قرارات تقليص الدعم عن الكهرباء والمياه لترتفع فواتيرها وإلغائه نهاياً عن الغاز الطبيعى للمنازل فارتفع سعره.. وبعد ذلك تعلق الحكومة جرائمها على شماعة التجار الجشعين ” .

ويضيف، ” في اعتقادي أن المصري رغم كل المعاناة يبحث عن أي لحظة للفرح ويحاول قدر ما يستطيع أن يسعد أسرته مهما تكالبت عليه الحكومات ” .

جيهان رجب ، عضو مؤسسة مظلوم الحقوقية، تحدثت عن طقوس احتفالاتها باليوم قائلة ” كنت اهتم بتلوين البيض وأولادى صغار وجاءت فترة كنا لا نشترى فيها الفسيخ خوفا مما قد يسببه من مشاكل صحية، أما الآن فالبعض لن يشتريه لما قد يسببه من مشاكل مادية “

وماذا عن الغلاء، أشارت رجب إلى أنها تصنع السردين في المنزل، أكثر نظافة، وتوفيرا للأموال، لأنها عادات وتقاليد تربينا عليها، ونحن كمصريين دائما لدينا البدائل .

عمرو الدق محاسب بإحدى الفنادق، يرى أنه مهما ارتفعت أسعار السلع التموينية، وسعر السجائر تحديدا ، سيظل المصري حريص على شرائهم، فهو يرى أننا ليس لدينا ثقافة المقاطعة .

ياسمين أحمد موظفة بشركة مياة، كانت لها وجهة نظر أخرى، فهي تعتبر الاحتفال بهذا اليوم حرام، كما أنها تنوي صيام هذا اليوم .

وعن ارتفاع الأسعار، قالت ” مبقاش حد ملاحق، الأسعار بترتفع بشكل جنوني والمرتب ثابت، فكيف لنا أن نفكر بخروجة أو فسحة خارج المنزل ” .

شيرين خلف مدرسة بالتربية والتعليم، قالت ” مش بحتفل بهذا اليوم، فهو بالنسبة لي كأي يوم عادي، بناكل اللي موجود ” .

أميرة محمود ربة منزل، قالت ” احرص على الاحتفال وتلوين البيض، واعتقد ان فكرة المقاطعة دي غير مجدية، لأننا لو هنقاطع عشان ارتفاع الاسعار يبقى مش هناكل أي حاجة، احنا شعب بندور على أي حاجة تبسطنا وتخرجنا من الكبت اللي احنا فيه بسبب غلاء المعيشة .

جيهان محمود، مدرسة حاسب آلى، قالت ” بنحتفل بشم النسيم كل عام من خلال التنزه في إحدى الأراضي الزراعية، وأكل البيض الملون والرنجة والبصل الأخضر فهذه عادة لا نستطيع الاستغناء عنها ” .

وعن ارتفاع الأسعار، أضافت ” نعيش في غلاء فاحش، ورغم ذلك سنحتفل مع أغلبية الناس، لأن الشعب المصرى طيب بطبعة، فبيضة ملونة هتفرحه ، ونحن نشتاق لأي فرحة ” .

واستكملت، ” اتمنى تطبيق فكرة مقاطعة السلع التي ترتفع بشكل جنوني، لافتة إلى أنه حتى لو قاطعنا المنتج، سيزداد أيضا لأن فئة صغيرة فقط هي التي ستستجيب، فالحل هو التسعيرة الجبرية “

سحر عبد النبي، دكتورة تحاليل، قالت ” سأحتفل بشم النسيم، فنحن شعب لا نعرف التقشف ابدا ” .

وعن ارتفاع الأسعار قالت ” سوف نحتفل بشم الفسيخ بأقل التكاليف ” ترمس حمص حلبة بيض ملون طعمية خس ليمون وممكن رنجة مع اني لا آكل الرنجة ولا الفسيخ لكن لا مانع ” .