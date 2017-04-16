حدث في مثل هذا اليوم 16 أبريل .. فتح مصرالأحد، 16 ابريل 2017 12:00 م
641 - فتح مصر وسقوط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر.
1906 - بداية تشغيل القطار السريع من شينباشي إلى كوبه في اليابان.
1917 - زعيم الحزب الشيوعي البلشفي فلاديمير لينين يعود إلى العاصمة الروسية بيتروجراد بعد عقد كامل في المنفى ليتسلم مقاليد الثورة الروسية وذلك بعد شهر من عزل القيصر نيقولا الثاني.
1938 - إيطاليا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تقضي بأن الدولتين تؤكدان على استقلال كل من اليمن والسعودية وعدم سعي أي من الدولتين الاستعماريتين للحصول على مراكز ممتازة جديدة ذات صفة سياسية في أي من البلدين.
1955 - انهيار منجم “جبل بوتا” في ساسيبو بناغاساكي مخلفًا 68 قتيلًا.
1972 - انطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 باتجاه القمر.
1975 - الرئيس المصري محمد أنور السادات يعين محمد حسني مبارك نائبًا للرئيس.
1988 - الموساد يغتال خليل الوزير أبو جهاد أحد زعماء حركة فتح في تونس.
1991 - الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف يقوم بزيارة اليابان، وكانت هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس سوفيتي إليه.
1993 - إعلان مقاطعة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك محمية من الأمم المتحدة.
1995 - اغتيال الطفل إقبال مسيح بعد نشاطه في مكافحة عمالة الأطفال في باكستان.
2009 - مستوطنون ومتطرفون يهود يخفقون في اقتحام المسجد الأقصى.
2011 - المحكمة الإدارية في مصر تصدر قرارًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل مهيمنًا على الحياة السياسية في البلاد لعقود طويلة حتى قيام ثورة 25 يناير، كما نص الحكم على مصادرة أصول الحزب وتسليم ممتلكاته إلى الدولة.
2014 - انقلاب العبارة الكورية الجنوبية سيئول وعلى متنها عدد من طلاب مدرسة ثانوية، وقد تسبب ذلك في وفاة 295 من أصل 477 راكبًا وعدد من المفقودين.
2016 - زلزالان يضربان كوماموتو في اليابان يوديان بمصرع 44 شخصًا وإصابة 3100 آخرين.
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الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
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الأمن تلقي القبض على 15 متهما في أحداث "كوم اللوفي" بالمنيا
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 15:18:07 GMT
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«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه
قال مصدر أمني بمحافظة المنيا إن أجهزة البحث الجنائي في مركز سمالوط ألقت القبض على 15 متهما على خلفية مشادات وقعت بين أهالي قرية (كوم اللوفي) مساء أمس، وأكد أن أجهزة ... ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
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أطباء يستخرجون كتلة متحجرة بطول 11.5 سم من جسم مريض !
وتوجه الهندي، ماهيش باتيل، البالغ من العمر 49 عاما، إلى المستشفى بعد معاناته من ألم مفاجئ في بطنه. وبعد الفحص عن طريق الأشعة السينية، اكتشف الأطباء حجرا يبلغ طوله 11.5 ...Fri, 14 Apr 2017 09:40:39 GMT
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تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية»
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة “مار مرقس” بالإسكندرية، وهرع على الفور ...Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
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«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة»
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل له من أعمال خلال ...Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
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وزيرالبترول يترأس إجتماع الجمعية العامة ل"بوتاجاسكو"
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز ( بوتاجاسكو ) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل ...Fri, 14 Apr 2017 09:01:25 GMT
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تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين
يتم اختيار أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة آلياً لكتابة الرقم القومى له لتأكيد هوية صاحب البطاقة انه من يقوم بالتحديث ثم الضغط على حدث بياناتك فيقوم الموقع بتوجيهك ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
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مسؤول بـ«الأوقاف»: «الدواعش» ليسوا كفار
أكد الشيخ محمد عيد الكيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد “مسلم يكفر مسلما أو أخر”، مشيرا إلى قول رسول الله “من قال لأخيه يا كافر فقد باء ...Fri, 14 Apr 2017 08:57:40 GMT