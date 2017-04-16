حدث في مثل هذا اليوم 16 أبريل .. فتح مصر

641 - فتح مصر وسقوط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص بعد حصار دام نحو سبعة أشهر.

1906 - بداية تشغيل القطار السريع من شينباشي إلى كوبه في اليابان.

1917 - زعيم الحزب الشيوعي البلشفي فلاديمير لينين يعود إلى العاصمة الروسية بيتروجراد بعد عقد كامل في المنفى ليتسلم مقاليد الثورة الروسية وذلك بعد شهر من عزل القيصر نيقولا الثاني.

1938 - إيطاليا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تقضي بأن الدولتين تؤكدان على استقلال كل من اليمن والسعودية وعدم سعي أي من الدولتين الاستعماريتين للحصول على مراكز ممتازة جديدة ذات صفة سياسية في أي من البلدين.

1955 - انهيار منجم “جبل بوتا” في ساسيبو بناغاساكي مخلفًا 68 قتيلًا.

1972 - انطلاق المكوك الفضائي أبولو 16 باتجاه القمر.

1975 - الرئيس المصري محمد أنور السادات يعين محمد حسني مبارك نائبًا للرئيس.

1988 - الموساد يغتال خليل الوزير أبو جهاد أحد زعماء حركة فتح في تونس.

1991 - الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف يقوم بزيارة اليابان، وكانت هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس سوفيتي إليه.

1993 - إعلان مقاطعة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك محمية من الأمم المتحدة.

1995 - اغتيال الطفل إقبال مسيح بعد نشاطه في مكافحة عمالة الأطفال في باكستان.

2009 - مستوطنون ومتطرفون يهود يخفقون في اقتحام المسجد الأقصى.

2011 - المحكمة الإدارية في مصر تصدر قرارًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل مهيمنًا على الحياة السياسية في البلاد لعقود طويلة حتى قيام ثورة 25 يناير، كما نص الحكم على مصادرة أصول الحزب وتسليم ممتلكاته إلى الدولة.

2014 - انقلاب العبارة الكورية الجنوبية سيئول وعلى متنها عدد من طلاب مدرسة ثانوية، وقد تسبب ذلك في وفاة 295 من أصل 477 راكبًا وعدد من المفقودين.

2016 - زلزالان يضربان كوماموتو في اليابان يوديان بمصرع 44 شخصًا وإصابة 3100 آخرين.