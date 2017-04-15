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ضبط 23 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

ضبط 23 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

السبت، 15 ابريل 2017 11:36 ص
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أسفرت حملة أمنية لمديرية أمن شمال سيناء عن ضبط 23 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن مصدر أمني، أنه في مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 5 محكومين عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و7 في قضايا جنح الحبس المستأنف، و3 في قضايا جنح الغرامات، و8 بالمخالفة.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حملات مستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام بهدف التصدي للجريمة بشتى صورها.

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