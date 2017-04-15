قالت الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعة، إن منتجي الدواجن في مصر ينتجون 3 ملايين طائر يوميا، مشيرا إلى أنه رغم وجود حجم كبير من الإنتاج إلا ان معدلات الاستهلاك أكبر.

وأضافت محرز، في حوارها مع برنامج “اللمة الحلوة” المذاع على قناة «المحور» أن كرتونة البيض سعرها في المزارع 27 جنيها فقط.

وأوضحت محرز ويجري حاليا عمل تواصل ما بين المزارع وبين منافذ بيع التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع القوات المسلحة ووزارة الزراعة لتوفير البيض بأسعار قريبة من سعر توريدها من المزارع.

وأشارت محرز إلى أن الوزارة اتفقت مع المربين على توريد 5 أطنان دواجن مذبوحة يوميا، بسعر البيع للمجزر وليس بسعر البيع للمستهلك، في محاولة لكسر الحلقات الوسيطة لتوفير البروتينات بأسعار في متناول المواطن.

وكشفت محرز عن وجود بروتوكول تعاون مع وزارة التموين، لتوريد 400 طن أسماك للتموين بأسعار مخفضة لتوفير الأسماك في المجمعات بأسعار مخفضة.