شكر البابا تواضروس الثانى الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعزية التى قدمها لشعب الكنيسة فى الكاتدرائية، مؤكدًا أنها كانت زيارة مواساة كبيرة للكنيسة.

وأضاف البابا فى عظته: “التاريخ سيسجل شهداء أحد السعف ونذكرهم والله اختارهم فى هذا اليوم لكى يصيروا سفراء فى السماء يصلون من أجلنا”.

وذكر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شهداء طنطا والإسكندرية على مذبح الكاتدرائية فى عظة قداس عيد القيامة المجيد تكريمًا لهم.

وشكر البابا فى عظة قداس القيامة، رجال الشرطة الذين استشهدوا فى حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية موجهًا الشكر للأطباء الذين اولوا الجرحى عناية طبية فائقة وتماثل عدد منهم للشفاء وتركوا المستشفيات