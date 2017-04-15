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دوريات القوات المسلحة تجوب القاهرة والمحافظات لتأمين احتفالات عيد القيامة
القوات المسلحة تنتشر

دوريات القوات المسلحة تجوب القاهرة والمحافظات لتأمين احتفالات عيد القيامة

السبت، 15 ابريل 2017 11:15 ص
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جابت دوريات تابعة للقوات المسلحة عدد من المناطق بالقاهرة الكبري والمحافظات بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية في إطار خطة تأمين احتفالات عيد القيامة المجيد.

وتستمر عناصر من القوات المسلحة بالتمركز في الأهداف الحيوية والهامة بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة .

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