تفقد اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، عددًا من الكنائس ومطرانيات محافظة أسيوط، لتقديم واجب العزاء فى ضحايا تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية، ومعاينة الإجراءات الأمنية أمام الكنائس، والمنشآت الحيوية بمحافظة اسيوط، فى إطار الاحتفال بأعياد القيامة.

ورافقه خلال الجولة المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، واللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وسط تكثيفات أمنية مشددة مدعومة بالمجموعات القتالية بمحيط الكنائس والأديرة.

وأكد “لطفى” أن جميع الأجهزة الأمنية بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد؛ صدر لها تعليمات مشددة لتفعيل قرارات وزارة الداخلية، برفع حالات الطوارئ مع وقف جميع الإجازات والراحات لضباط الأمن فى تأمين احتفالات أعياد الأقباط، وشم النسيم، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات مكبرة لمتابعة جميع المواقع على مستوى محافظات الصعيد.