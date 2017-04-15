علقت صحيفة “ذا وورلد بوست” الأمريكية التابعة لمعهد “جاتليب داتوايلر” على الاستفتاء المرتقب بدؤه غدا للتصويت على تعديلات دستورية تركية من شأنها إعطاء الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات يمكنه من خلالها تأسيس دولة الإخوان التي يسعى إليها داخل تركيا.

وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت، أن الرئيس التركي يتعمد تسييس المسلمين الأتراك لقيادة دولته نحو أن تصبح نسخة سيئة من الدولة الإيرانية ولكن بسمات الإخوان والسلفية.

وقالت إن أردوغان سيبدأ حقبة جديدة في تركيا بمجرد الموافقة على التعديلات الدستورية تتضمن توقف تركيا عن محاربة تنظيم داعش والبدء في تسليحها نوويا.

وأكدت الصحيفة أن الاستفتاء غدا لن يكون حرا ولا نزيها، وهو ما سيسفر عن عواقب مأساوية على تركيا وجيرانها بعد أن واجه أصحاب الرأي المعارض للاستفتاء واجهوا حظرا وقمعا أمنيا على يد أفراد الشرطة المؤيدة لأردوغان وفق مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.