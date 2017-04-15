وصلت طائرات “إف - 35” تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى بريطانيا السبت، في أول نشر لمثل تلك الطائرات في أوروبا ضمن مهمة تدريب أمريكية أوروبية مشتركة لدعم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقًا لما ذكره الجيش الأمريكي.

وكان نشر تلك الطائرات مخططًا له منذ فترة طويلة، لكنه يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الناتو وروسيا، وسط خلاف من جانب الولايات المتحدة وأوروبا مع موسكو بسبب توغلها في أوكرانيا ودعم الحكومة السورية.

وقال الجنرال كورتيس سكاباروتي قائد القوات الأمريكية في أوروبا في بيان، إن نشر تلك الطائرات “يدعم أولويتي المتمثلة في وجود قوات جاهزة هنا في أوروبا”، وأضاف: “هذه الطائرات، والأهم من ذلك، الرجال والنساء الذين يقومون بتشغيلها، تُحّسن قدرات حلف الناتو”.

ووصلت الطائرات من قاعدة أمريكية في يوتا إلى قاعدة القوات الجوية الملكية في لاكينهاث بإنجلترا.

ولم يقدم الجيش الأمريكي مزيدًا من التفاصيل حول المكان الذي ستعمل فيه الطائرات أو ماذا ستكون مهمتها، إلا أنها قالت إنها ستضطلع بتدريب وتعزيز حلف شمال الإطلسي و”اكتساب معرفة واسعة بظروف العمل المتنوعة في أوروبا”.

يذكر أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في أوروبا وخاصة أوروبا الشرقية في السنوات الأخيرة للحفاظ على الاستقرار في الدول الشرقية الأعضاء في الناتو في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

وهذا هو أول نشر دولي لتلك الطائرات التي كانت موضع قلق الرئيس دونالد ترامب بسبب تكاليفها العالية.