 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 12:05 صباحاً
روابط سريعة
واشنطن تنشر لأول مرة مقاتلات "إف 35" في بريطانيا
طيارة إف 35

واشنطن تنشر لأول مرة مقاتلات "إف 35" في بريطانيا

السبت، 15 ابريل 2017 10:56 ص
متابعات

وصلت طائرات “إف - 35” تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى بريطانيا السبت، في أول نشر لمثل تلك الطائرات في أوروبا ضمن مهمة تدريب أمريكية أوروبية مشتركة لدعم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقًا لما ذكره الجيش الأمريكي.

وكان نشر تلك الطائرات مخططًا له منذ فترة طويلة، لكنه يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الناتو وروسيا، وسط خلاف من جانب الولايات المتحدة وأوروبا مع موسكو بسبب توغلها في أوكرانيا ودعم الحكومة السورية.

وقال الجنرال كورتيس سكاباروتي قائد القوات الأمريكية في أوروبا في بيان، إن نشر تلك الطائرات “يدعم أولويتي المتمثلة في وجود قوات جاهزة هنا في أوروبا”، وأضاف: “هذه الطائرات، والأهم من ذلك، الرجال والنساء الذين يقومون بتشغيلها، تُحّسن قدرات حلف الناتو”.

ووصلت الطائرات من قاعدة أمريكية في يوتا إلى قاعدة القوات الجوية الملكية في لاكينهاث بإنجلترا.

ولم يقدم الجيش الأمريكي مزيدًا من التفاصيل حول المكان الذي ستعمل فيه الطائرات أو ماذا ستكون مهمتها، إلا أنها قالت إنها ستضطلع بتدريب وتعزيز حلف شمال الإطلسي و”اكتساب معرفة واسعة بظروف العمل المتنوعة في أوروبا”.

يذكر أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في أوروبا وخاصة أوروبا الشرقية في السنوات الأخيرة للحفاظ على الاستقرار في الدول الشرقية الأعضاء في الناتو في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

وهذا هو أول نشر دولي لتلك الطائرات التي كانت موضع قلق الرئيس دونالد ترامب بسبب تكاليفها العالية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3