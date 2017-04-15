حقق فريق برشلونة انتصارًا صعبًا على حساب فريق ريال سوسييداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وتقمص الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة في صفوف برشلونة وسجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 17 و37.

وتكفل باكو الكاسير بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 44، فيما سجل سوسيداد هدفان الأول جاء بنيران صديقة عن طريق الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42، والثاني جاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتوقيع خافيير بريتو.

وبهذا الانتصار واصل برشلونة ملاحقة غريمة ريال مدريد في الصدارة بعد وصول الفريق الكتالوني إلى 72 نقطة بفارق 3 نقاط عن الفريق الملكي، بينما توقف رصيد سوسييداد 52 نقطة في المركز السابع.

وعزز “ميسي” صدارته لهدافين “الليجا” برصيد 27 هدف بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني لويس سواريز.