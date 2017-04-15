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أسوان يعلن قائمته لمواجهة الأهلي غداً
اسامة عرابي

أسوان يعلن قائمته لمواجهة الأهلي غداً

السبت، 15 ابريل 2017 10:46 ص

أعلن أسامة عرابي المدير الفني لفريق أسوان عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وجاءت القائمة علي النحو التالي:
حراسة المرمى: رضا السيد وعصام سعد.
خط الدفاع: باسم عيد وحمادة السيد ومعاذ الحناوي والسيد الشبراوي وأحمد شديد قناوي.
خط الوسط: علاء البدري ومحمد رزق وحسام عبدالعال وأسامة مرعي وعمار شحاتة وطارق العجمي وحسام جلال ومحمد خليفة وجيروم وَيَا.
خط الهجوم: إيهاب المصري وجون أوتاكا ومصطفي البدري ورزاق سيسية.

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